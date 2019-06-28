«Мегаподрядчика не создаем». Газпром обещает уменьшить участие в непрофильном бизнесе

Руководство Газпрома считает бизнес на собственных подрядах непрофильным, компания не собирается создавать полностью подконтрольного исполнителя подобных заказов. Денежный поток начинается, когда строящийся объект уже сдан, постарался объяснить отсутствие заинтересованности председатель правления газовой госмонополии Алексей Миллер в пятницу, 28 июня, на собрании акционеров в Петербурге, передает корреспондент «Фонтанки».

Речь идет о зарегистрированной в Петербурге компании «Газстройпром», которая считается генеральным подрядчиков всех проектов Газпрома на ближайшие годы. Считается, что компания подконтрольна самому же Газпрому и Газпромбанку.

Однако бизнес на подрядах, заверил гостей собрания акционеров Алексей Миллер, для его компании непрофильный. «Еще раз повторяю, непрофильный. И даже то наше участие, которое есть в настоящее время, в самое ближайшее время будет уменьшено, – заверил предправления. – Газпром мегаподрядчика не создает».

Изменения, которые происходят в госкомпании в последние месяцы, добавил предправления, направлены лишь на достижение контроля за инвестиционно-строительным циклом: «От головной компании до конкретного исполнителя — независимо от того, генподрядчик или субподрядчик».

Реклама





Прибыль генерируется не от исполнения собственных же заказов, намекнул Алексей Миллер: «Сдача объекта в положенные сроки — вот начало генерации денежного потока».

АО «Газстройпром» было создано в 2018 году на базе компании «Стройгазконсалтинг» – одного из трех крупнейших подрядчиков «Газпрома», попавшего несколько лет назад под контроль «Газпромбанка». Сразу несколько источников «Фонтанки» рассказывали о том, что «Газстройпром» собирается консолидировать активы двух оставшихся бывших крупнейших подрядчиков, «Стройгазмонтаж» семьи Ротенбергов и «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко.

В конце мая стало известно, что «Газстройпром» ищет субподрядчиков для исполнения первого большого контракта — для работы на газопроводе Харасавэйского месторождения на Ямале. Объем контракта должен был составить $10 млрд.