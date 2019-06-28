Kukla Masha в проекте «Модные субботы» МЕГИ Парнас

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас

6 июля в 18.00 в МЕГЕ Парнас пройдёт заключительная летняя встреча проекта «Модные субботы» (0+) в пространстве корнера Scandinavian. В лектории выступит московский стилист, редактор моды журнала Hello! и создатель бренда BODYPOETRY Маша Колосова, знакомая многим под псевдонимом Kukla Masha. После этого посетителей торгового центра ждёт лекция от команды дизайнеров ИКЕА.

Шестая серия бесплатных субботних лекций и паблик-токов, посвящённых моде и скандинавскому образу жизни, пройдет 6 июля в пространстве Scandinavian МЕГИ Парнас. Приглашённым гостем завершительного летнего паблик-тока станет Маша Колосова — известный стилист, редактор моды журнала Hello!, который рассказывает о знаменитых людях, а также создатель собственного бренда BODYPOETRY, специализирующегося на производстве купальников, пляжной одежды и боди. Во время паблик-тока Kukla Masha поделится своим 12-летним опытом работы в индустрии моды и расскажет, как об особенностях работы стилиста со звёздами, так и о специфике работы стилиста для коммерческих съёмок. Поиск идеи, составление мудборда, организация работы на съёмочной площадке и пост-съёмочный процесс — темы, которые будут затронуты во время июльской беседы.

Сразу после этого команда дизайнеров ИКЕА Анастасия Агенорова-Папуловская и Арина Зайцева прочитают лекцию на тему функционального дизайна. Анастасия и Арина раскроют секреты феномена, прославившего скандинавский дизайн на весь мир.

фото предоставлено компанией МЕГА Парнас

За шесть месяцев существования культурно-образовательного клуба перед гостями выступали такие спикеры, как инфлюенсер Оскар Ренкель, имиджмейкер Анастасия Ножина, fashion-блогер Катя Рок, основатель школы стилистов Self made Studio Оля Слово, дизайнер модного бренда NEDRE Нелли Недре, и преподаватель московской «Британки» Игорь Комов. Июльским мероприятием проект подводит итоги и уходит на короткий летний перерыв, после которого обещает вернуться и порадовать гостей новыми встречами.

Для всех постоянных посетителей проекта «Модные субботы» работает система лояльности, которая позволяет стать амбассадором скандинавского стиля жизни. В рамках каждой лекции МЕГА Парнас дарит стильные подарки с символикой проекта.

C помощью культурно-образовательного формата МЕГА Парнас осуществляет не только просветительские функции, но и создает место встреч для людей со схожими взглядами.

Справка:

Торговые центры МЕГА – проект компании Ingka Centres, которая отвечает за развитие и управление недвижимостью ИКЕА в России. Ingka Centres входит в Группу компаний Ingka. На сегодняшний день в 11 крупнейших регионах России открыты 14 торговых центров МЕГА. В состав всех торговых центров МЕГА входит магазин IKEA. В 2018 финансовом году (с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года) торговые центры МЕГА в России посетили 246 миллионов человек. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.MEGA.ru