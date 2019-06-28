Петербуржцы жалуются на радужную Неву. Акваторию могут загрязнять «экономные» суда

Петербуржцы массово жалуются на нефтяные пятна в акватории Невы. Читатели 28 июня сообщили «Фонтанке», что накануне заметили радужную плёнку у стрелки Васильевского острова, а пользователи соцсетей опубликовали фото загрязнения в районе Володарского моста.

Причина появления пятен — не промышленная. Об этом «Фонтанке» рассказали в Росприроднадзоре по СЗФО.

«На фотографиях, распространенных в СМИ и социальных сетях, видно, что пятна носят локальный характер, о чем свидетельствует прерывистая тонкая радужная пленка. В районе стрелки Васильевского острова нет выпусков промышленных предприятий, которые могли бы быть причастны к несанкционированному сбросу нефтепродуктов в водный объект», – объяснили в управлении.

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Специалисты ГУП «ПИЛАРН» накануне уже выходили в акваторию по заявкам горожан. Плёнка была обработана активной пеной. Такие меры применяются в случае незначительного загрязнения. Когда же имеется источник непрерывного поступления нефтепродуктов в водный объект и загрязнение носит масштабный характер, происходит сбор нефтеводяной смеси.

В Росприроднадзоре отметили, что с открытием навигации количество обращений, связанных с пятнами от нефтепродуктов на воде, возрастает в несколько раз.

«Недобросовестные судовладельцы зачастую, желая сэкономить, сбрасывают льяльные (загрязненные нефтепродуктами. — Прим. ред.) воды в реки и каналы. Росприроднадзор по СЗФО обращается к петербуржцам с просьбой: в случае, если горожане увидят, что проходящее прогулочное судно загрязняет водный объект, необходимо фиксировать данное нарушение на видео», – сказали в управлении.

На видео должен попасть момент сброса, а также опознавательные знаки катера и отражена привязка к местности. Информацию можно направлять по электронной почте, указанной на сайте ведомства.