На Васильевском «мотоциклист истекает кровью», а на Ленинском не разминулся с «ГАЗелью»

Очевидцы сообщают о двух авариях с мотоциклистами в Петербурге днем 28 июня. Одна произошла в Красносельском районе города, вторая – в Василеостровском. Байкерам потребовалась медицинская помощь.

Как сообщает читательница «Фонтанки» Виктория, на 8 – 9-й линиях В.О. столкнулись мотоцикл и автомобиль. «Мотоциклист истекает крововью, – пишет она, – мотоцикл пополам».

По словам участницы группы «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Карины, девушка на автомобиле не заметила мотоциклиста и повернула во двор. Байкер ехал слева, машина зацепила его крылом, «потом мот лег, и пилот оказался под колесами», – уточняет она.

Реклама





Несколькими часами ранее на пересечении Ленинского проспекта с проспектом Героев грузовая «ГАЗель» подбила мотоцикл, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На месте работала машина реанимации. Хотя, по словам участника группы Сергея, серьезных травм байкер не получил.

«Стоял разговаривал с водителем «ГАЗели», руку разминал, все хорошо с ним», – пишет он.