Нет зарплаты — возьмут натурой. Метростроевцы стащили утеплитель со строящейся станции «Проспект Славы»

Запланированная к открытию 31 августа станция метро «Проспект Славы» обеднела на партию утеплителя. Его вывезли на автомобиле, принадлежащем сотруднику «дочки» «Метростроя» – одной из тех, в которых рабочим задерживают зарплату.

Как стало известно «Фонтанке» 28 июня, накануне днем в полицию Фрунзенского района обратился бригадир «Метростроя» с просьбой помочь в розыске партии стройматериала, а именно утеплителя «Пеноплекс», похищенного с площадки на углу проспекта Славы и Бухарестской улицы. Его увезли при свете дня на легковом автомобиле.

Госномера машины запомнили очевидцы, и полицейские установили, что она принадлежит сотруднику ЗАО «Управление № 10 Метростроя». Это предприятие входит в список должников по зарплатам. В мае 2019 года приставы «выбили» из него часть денег — 19 млн рублей — и перечислили работникам.

В ГУ МВД Петербурга и области «Фонтанке» подтвердили устное обращение о возможной краже стройматериала.

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«Информация о причинении ущерба от организации пока не поступала, уголовное дело не возбуждено», – добавили в пресс-службе.

Станция «Проспект Славы» строится с приключениями. В апреле этого года на площадке упал кран. Тогда же изготовители панно «Афганистан» выставили его на продажу из-за туманных условий финансирования работ. Правда, в итоге панно все же вернулось на станцию.