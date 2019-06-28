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Бизнес
28.06.2019 19:11
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Червями рыбу не испортишь. Тысячи тонн путассу зависли на складах из-за разночтений в новом техрегламенте

Петербургские ветеринары запретили кормить заключенных и поставлять в магазины рыбу, «пораженную видимыми паразитами». Участники рынка настаивают, что она не опасна.

Червями рыбу не испортишь. Тысячи тонн путассу зависли на складах из-за разночтений в новом техрегламенте

pixabay.com

О том, что петербургский рынок недосчитался нескольких крупных партий путассу – бюджетного аналога трески, – «Фонтанке» рассказали поставщики и представители стивидорных компаний. По их словам, в последние несколько месяцев ветеринарные службы отказываются пропускать дары моря для дальнейшей реализации, ссылаясь на новые правила, не допускающие присутствия в них следов паразитов. Поставщики называют требования невыполнимыми и подсчитывают убытки, разворачивая суда в сторону Африки или Мурманска.

Основанием для отказа в реализации стал технический регламент ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Он вступил в силу еще в 2017 году, но до 1 сентября 2019 года могут применяться и используемые ранее нормы, пояснили «Фонтанке» в петербургском Россельхознадзоре. 

Ранее участники рынка обращали внимание властей на положения данного акта, которые могут допускать двойную трактовку. Один из пунктов регламента запрещает реализацию пищевой рыбной продукции, части которой поражены видимыми паразитами. Но другой говорит, что при обнаружении опасных для здоровья человека живых паразитов и их личинок в живой или свежей рыбе, а также в охлажденной или подмороженной продукции ее необходимо заморозить при температуре не выше минус 20°C. В таких условиях продукция должна находиться не менее 24 часов. Если ее замораживать при минус 35°C, то достаточно и 15 часов. 

По данным «Фонтанки», претензии у петербургских ветеринаров вызвали партии замороженной рыбы путассу компаний «Норебо» и УК «Фор» – в общей сложности 15 – 20 тысяч тонн. По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), это десятая часть годового потребления этого вида рыбы во всей России (около 150 тыс. тонн). Всего соотечественники съедают около 3 млн тонн рыбы, путассу – шестой по популярности ее вид. 

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«Биологическая особенность путассу – в большом содержании паразитов. Черви-гельминты присутствуют почти в 100% этой продукции, гораздо больше, чем у родственных трески и минтая. Но при заморозке они гибнут и не опасны для человека. Для сравнения: в речной и озерной рыбе паразитов куда больше», – комментирует заместитель гендиректора компании «Норебо» Сергей Сенников. Несмотря на такую особенность, продукция пользуется спросом на российском рынке из-за невысокой цены. Она шла как в розницу, так и на переработку изготовления снэков, также ее закупала для своих столовых УФСИН.

По словам Сергея Сенникова, продукция «Норебо» провела на складах несколько месяцев, но совсем недавно ветеринары все же согласились выпустить ее на рынок. «Мы вынуждены были нести потери, платя за хранение, еще немного, и стало бы дешевле ее уничтожить», – отметил он. При этом ветеринарные службы других регионов, к примеру Дальнего Востока и Мурманска, не столь щепетильны и пропускают такую продукцию. «Видимо, в Петербурге применяли какую-то дополнительную методику исследования, которая позволяла делать заключение об опасности», – комментирует Сергей Сенников. В «Норебо»  подготовили обращение в адрес главы Россельхознадзора Николая Власова с просьбой разъяснить методологию исследований и измерений.

В УК «Фор» на момент публикации не ответили на запрос «Фонтанки». По словам других участников рынка, размер ее партий сопоставим по объему с «Норебо», но все еще не может покинуть склады. Поэтому поставщик вынужден разворачивать вновь прибывающие суда и отправлять поставки, предназначавшиеся для Петербурга, к примеру, в Африку или Мурманскую область. 

В стивидорной компании «МГС-Терминал» подтвердили, что только за три месяца недосчитались от своих контрагентов 25 тысяч тонн продукции. «Это только объём, на который претендовала наша компания. Всего ушло в другие страны и порты гораздо больше», – пояснил коммерческий директор Виктор Худобин.

В  Управлении ветеринарии Петербурга на момент публикации на запрос «Фонтанки» не ответили. В Россельхознадзоре пояснили, что до 1 сентября ветеринары могут руководствоваться нормами, которые действовали до появления нового техрегламента. В частности, ГОСТ «Рыба разделанная и неразделанная мороженая. Технические условия» предусматривает, что в рыбе не должно быть именно живых паразитов, опасных для здоровья человека. «Допустимое количество неопасных для здоровья человека гельминтов и их личинок, а также паразитов и паразитарных поражений не должно превышать норм, установленных органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора», – прокомментировали в ведомстве. 

Таким образом, различный подход петербургских ветеринарных служб и их коллег из других регионов может объясняться как разным качеством самих партий, так и конкретным решением, какие нормы применять – новые или старые.

Но, в отличие от участников рынка, в Россельхознадзоре не увидели разночтений. Техрегламент «О безопасности рыбы и рыбной продукции» не допускает реализации пищевой рыбной продукции, употребляемые в пищу части которой поражены видимыми паразитами, подчеркнули в ведомстве.

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Сама по себе заморозка рыбы вовсе не гарантия ее безопасности, отмечают чиновники. «Важно понимать, каким видом паразитов заражена рыба, интенсивность поражения тканей, наличие признаков истощения рыбы и др. Например, реализация свежей и мороженой рыбы, пораженной трематодами, в пищу людям не допускается», – заявили в Россельхознадзоре.

Но таких опасных паразитов в путассу быть не может, отмечает руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев. «Путассу — дикая морская рыба, ее в чистой воде добывают. После заморозки содержащиеся в ней гельменты опасности не представляют», – говорит он. По мнению эксперта, куда большую опасность несут бюджетные конкуренты путассу — пангассиус и тилапия, в которых могут содержаться антибиотики.

По словам поставщиков путассу, пока зависшие на складах и ушедшие в другие порты партии не достигли тех масштабов, чтобы создать дефицит на рынке. Но они опасаются, что в случае окончательного вступления в силу нового техрегламента ситуация может обостриться. Поскольку в любой рыбе даже после ее обработки остаются паразиты, контролирующие органы смогут снимать с прилавков практически всю продукцию, ранее комментировали в Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка. 

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров еще весной намеревалась просить Минсельхоз внести поправки в законодательство. Но на момент публикации организация не смогла прокомментировать результаты его рассмотрения.

Галина Бояркова, «Фонтанка.ру»

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