У границы с Финляндией взорвали скалу, чтобы облегчить жизнь автомобилистам

Скалу на 31-м километре автодороги А-181 «Скандинавия» взорвали утром 28 июня. Для этого, как предупреждали в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», был примерно на полчаса перекрыт участок трассы. Об этом 28 июня сообщило издание 47news.

После проведения работ дорогу расчистили экскаваторы и грузовики. Видео взрыва было выложено в Интернет.

Капитальный ремонт «Скандинавии» проводится на двух участках: с нулевого до десятый и с 24-го по 40-й километр.