Дольщики одного из домов проблемного ЖК "Новая Скандинавия" смогут увидеть квартиры в сентябре

Городские власти приняли решение о достройке ЖК "Новая Скандинавия" на территории бывшего предприятия "Озерки" на Береговой улице. Об этом дольщикам сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время выездного совещания 28 июня.

Строительство семиэтажного жилого дома на 102 квартиры со встроенным детским садом на 75 мест, общей площадью 18 000 кв. м, началось в 2012 году. В настоящее время в отношении застройщика ЗАО «Группа ПРАЙМ» введено конкурсное управление, завершить объект за счет имеющихся ресурсов невозможно.

Инвестором завершения стройки выступит ЗАО «БФА-Девелопмент», которое закончит строительно-монтажные работы по корпусу 5-2, вложив 120 миллионов рублей.

В ближайшее время власти города планируют подписать договор на строительно-монтажные работы между конкурсным управляющим и застройщиком. Подрядчиком выступит ООО «Компания К5».

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Что касается достройки по лотам 8-3 и 9 ЖК «Новая Скандинавия», то решение по ним будет принято девелопером и городской администрацией дополнительно. Предварительная стоимость работ по лоту 8-3 составляет 280 млн. руб., строительство на участке 9 еще не начиналось. Как сообщает городская администрация, по оставшимся двум домам ЖК заключены 134 ДДУ, 42 человека включены в Реестр пострадавших граждан. Сроки завершения работ по жилой части Лота 5-2 – ноябрь 2019 года, по лоту 8-3 сроки станут известны после технического обследования.

«С начала 2019 года ЗАО «БФА-Девелопмент» по просьбе комитета по строительству провело инвентаризацию выполненных и необходимых для завершения строительства работ, – говорит исполнительный директор ЗАО «БФА-Девелопмент» Александр Кретов. – В настоящее время готовность лота 5-2 составляет 85 %, лота 8-3 – 55 %. Так как стройка приостановлена более трех лет назад, то необходимо будет провести комплексные испытания уже смонтированных инженерных систем, восстановить пришедшее от времени в негодность».

Работы по корпусу 5-2 активизируются в июле. Уже в сентябре 2019 года квартиры будут доступны для осмотра дольщиками. Непосредственную передачу квартир дольщикам осуществит конкурсный управляющий в соответствии с требованиями 127-ФЗ "О банкротстве".

Напомним, на сегодня в Санкт-Петербурге числится 24 объекта-долгостроя с обманутыми дольщиками, 16 из них планируется ввести до конца 2019 года.