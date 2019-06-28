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Общество
28.06.2019 17:26
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«Российские дороги такие особенные». Хроника путешествия вокруг света за 45 дней на трицикле

«Фонтанка» продолжает следить за удивительными приключениями петербуржца Яна Зингера, который поставил цель обогнуть земной шар на трицикле за 45 дней. Гонщик идет с опережением собственного графика на сутки. Он уже добрался до Южной Кореи.

«Российские дороги такие особенные». Хроника путешествия вокруг света за 45 дней на трицикле

Петербургский предприниматель Ян Зингер отправился в одиночку в кругосветное путешествие на трехколесном спорткаре Slingshot 15 июня. 

Провожать петербуржца собрались представители мотоклубов, друзья и семья. Близкие подарили Яну мягкую игрушку, котёнка снежного барса, – чтобы в дороге было не так одиноко. Провожающие поставили подписи на огромной плитке шоколада и поклялись съесть её, когда путешественник вернётся победителем.

Ян Зингер

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С тех пор он уже проехал через всю Россию и теперь готовится пересечь Атлантический океан.

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Первые 1000 км от Петербурга до Владимира дались путешественнику довольно просто. Трицикл работал безупречно, хоть и потреблял немало топлива: чтобы добраться до Москвы пришлось четырежды полностью заправить бак. Однако все приключения были еще впереди. 

Зингер прозвал свой трицикл Дырчиком.

«Так назвали его мои дети, Ариша и Родик, когда впервые увидели, а точнее даже, услышали! Так и повелось – папа ездит на дырчике», – рассказал Зингер.

Дорога через Башкирию из-за далеко не лучшего дорожного покрытия далась непросто. Этот минус компенсировала природа, которая по признанию Яна, его просто поразила. На одном из участков прямо перед ним пробежала косуля, а в небе парили то ли кречеты, то ли ястребы.

«Воздух такой, что не надышаться», – делится путешественник. 

Яна неоднократно останавливали сотрудники ДПС, в основном чтобы просто пообщаться: не каждый день на дорогах ездят такие трициклы. 

По дороге до Новосибирска Зингеру пришлось целый день ехать под проливным дождем, что из-за отсутствия крыши было не самым приятным делом. Но на остановку времени совсем не было.

«Большое путешествие никогда нельзя продумать на 100%. Например, я совершенно не планировал останавливаться в Красноярске, но вот уже 12 часов я еду под проливным дождём, и мысль о паузе кажется мне всё более заманчивой. Надеюсь, мне удастся как следует согреться и обсохнуть перед новым стартом!» – рассказывал Зингер.

«Российские дороги такие особенные». Хроника путешествия вокруг света за 45 дней на трицикле

Но по закону подлости, как только он въехал в Красноярскую область, тучи разошлись, открыв ослепительное солнце.

Очередным испытанием стали дороги в Иркутске. Местами их словно и вовсе не было: Зингеру приходилось ехать со скоростью 5 км/час. В Улан-Удэ путешественник заблудился и смог выбраться только благодаря местным друзьям-байкерам, которые нашли его при помощи геолокации.

По дороге в Хабаровск Зингер заехал в «туман», который вскоре по запаху был опознан как дым от пожара.

«Российские дороги такие особенные. Федеральные дороги делаются по всему маршруту. А вот в городах не очень. Хабаровск, Владивосток неплохие. Улан-Удэ, Иркутск оставляют желать лучшего. Прибыв во Владивосток, я столкнулся с проблемой: очень сложно получить разрешение на временный въезд в Китай и китайские права. Китай не подписывал ни одной конвенции. Еду в Корею на пароме. После лечу на Аляску на рейсовом самолёте. Дырчик летит на грузовом. Также возникла проблема с багажом, часть вещей остались в трицикле, часть повезу в сумке, которую купил», – рассказывал Ян Зингер.

В Корее его сопровождали местные знакомые Сони и Джон. Эта дорога оказалась самая короткая по километражу, но самая долгая по времени. Все потому, что въезд на магистраль мототранспорту запрещён. Пришлось ехать по второстепенным дорогам. 

«Корея поразила меня своим обилием зелени и отсутствием каких-либо мошек по дороге. По пути ребята старались накормить меня национальным блюдами и показать как можно больше достопримечательностей. Их мотоклуб называется Legend KOREA. Они мне подарили чехол для телефона в виде кобуры с их логотипом. Завтра будут решаться вопросы таможни, чтобы выехать в Америку. А пока набираемся сил!» – передал Зингер.

Ян Зингер более 12 лет принимает участие в развитии мотосообщества Петербурга и Ленинградской области. Перед кругосветкой его консультировали совершивший мотоэкспедицию через всю Россию петербуржец Павел Кобяк и швейцарский путешественник Урс Педрайта, который первым пересек сибирскую тайгу на мотоцикле.

 

Артем Кузьмин

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