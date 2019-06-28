Июль в Пушкинском районе: будет интересно

Летом обычно деловая и культурная жизнь замирает. Горожане стремятся больше времени проводить за городом. Отпуск, дача и прогулки на природе – основной досуг в летние месяцы. Жители Пушкинского района и новосёлы «Образцовых кварталов» на территории «Царскосельских холмов» пользуются преимуществом своего места проживания.

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В распоряжении пушкинцев несколько живописных парков для романтических свиданий и семейного отдыха. Грунтовые дорожки отлично подходят для прогулок на велосипеде, в Павловском и Екатерининском парках работают лодочные станции.

Поблизости с малоэтажными жилыми комплексами «Образцовые кварталы» этим летом в тестовом режиме открылся многофункциональный спортивный комплекс для занятий десятками видов спорта, в том числе пляжным футболом, волейболом и теннисом.

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Не придётся скучать и любителям культурной программы.

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В государственном музее-заповеднике «Павловск» всё лето будет звучать инструментальная и классическая музыка, романсы на стихи А. С. Пушкина и чарующие мелодии фортепиано (0+). Бесплатные билеты в Концертный зал можно получить в кассе на парадном плацу Павловского дворца с 10.00 до 17.00. А для концертов в Круглом зале необходимо за полчаса до начала взять билет у павильона. Напомним, что вход в парк в летний период платный.

1 июля в 14.00 — концерт «Романсы на стихи А. С. Пушкина» в павильоне «Круглый зал».

8 июля в 14.00 — концерт «От барокко до наших дней» в павильоне «Круглый зал».

22 июля в 14.00 — концерт фортепианной музыки в исполнении лауреата всероссийских и международных конкурсов Артёма Бочкарёва.

29 июля в 14.00 — концерт квартета флейт в павильоне «Круглый зал».

С 27 июня в течение всего летнего сезона по сентябрь месяц в Государственном музее-заповеднике «Павловск» открывается необычная выставка «Карл Росси. Портрет на фоне Павловска». Экспозиция размещена в интерьере Большой дворцовой библиотеки, которая носит имя своего создателя – Карла Росси. Каждый посетитель, даже хорошо знающий творения архитектора, увидит неизвестного Росси, чье творческое дарование расцвело в Павловске и куда он неоднократно возвращался (0+).

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

С 28 июня в музее-заповеднике «Царское Село» будет работать выставка «Английский вкус императрицы. Царское Село Екатерины Великой». Экспозиция посвящена 290-летию со дня рождения Екатерины II и размещается в Зубовском флигеле Екатерининского дворца. Среди экспонатов – подлинные английские гравюры из коллекции ГМЗ «Царское Село», предметы из знаменитого «Сервиза с зеленой лягушкой» из собрания Государственного Эрмитажа (0+)

По 21 июля в Большом зале Государственного музея «Царскосельская коллекция» проходит ретроспективная выставка известной петербургской художницы Галины Молчановой.

С июня и до конца сентября в павильоне «Арсенал» будет открыта выставка одного экспоната «Детский доспех XVI века из собрания Государственного Эрмитажа». Доспех происходит из исторической коллекции оружия, хранившейся в Царскосельском Арсенале. Это прекрасный образец парадного защитного облачения для ребенка 8-10 лет. Выполненный в середине XVI века, доспех представляет детскую версию наиболее совершенных взрослых рыцарских лат. Несмотря на небольшой размер, его компоновка и толщина стальных пластин полностью соответствуют взрослому доспеху. Маленьким посетителям выставки предлагается поучаствовать в торжественной церемонии, в игровой форме проявить себя героем сражения или турнира, представить себя участником придворной жизни (0+).

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В музее-заповеднике «Царское Село» подготовлена выставка «Брусиловский прорыв». Она разместилась в музее «Россия в Великой войне» в Ратной палате. Музей также предлагает ознакомиться с предметами из своих коллекций: обмундирование, образцы холодного и огнестрельного оружия, повседневные приборы и принадлежности. Выставка открыта до 28 июля 2019 года (0+).

Павловский Детский творческий центр приглашает детей на летний образовательный арт-фестиваль «Дивный Павловск». Летние каникулы — это отличное время, чтобы проявить свои способности, познакомиться с новыми интересными людьми, обменяться идеями, получить вдохновение. Итогом летнего арт-фестиваля «Дивный Павловск» станет художественная выставка лучших детских и юношеских работ. Занятия платные, справки по телефонам: +7 (812) 452-08-88 (6+).

Квартиры в готовых и строящихся малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» от застройщика ООО «Терминал-Ресурс»: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1 (рядом с «Образцовыми кварталами»), тел. +7 (812) 719-19-19, devcent.ru.

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