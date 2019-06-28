«Итоги недели» с Андреем Константиновым: 15 лет гибели Максима Максимова. Россия снова в ПАСЕ. Полеты в Грузию. Встреча Путина и Трампа.

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15 лет гибели журналиста Максима Максимова. Возвращение России в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Ограничения на полеты российских авиакомпаний в Грузию. На саммите G20 в Осаке прошла встреча Путина и Трампа

Уходящую информационную неделю обсуждают гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов и главный редактор «Фонтанки» Александр Горшков.