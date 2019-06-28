На проспект Металлистов приехали взрывотехники. Стадион «Арсенал» оправдал своё название

Взрывоопасную находку сделали на стадионе в Красногвардейском районе Петербурга 28 июня. Проржавевшая граната военных времён не укрылась от внимательного глаза завсегдатаев площадки.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», заградительной лентой обзавелось дерево на стадионе «Арсенал» на проспекте Металлистов, 51. Один из подписчиков паблика подобрался к ограждению и недрогнувшей рукой снял на видео подозрительный объект, теряющийся в зарослях. По его словам, гранату в находке признали любители спорта, занимающиеся на площадке.

В ГУ Росгвардии по Петербургу и области «Фонтанке» уточнили, что вызов на проспект Металлистов поступил в начале пятого вечера. На месте взрывотехники ОМОН подтвердили догадки горожан. У подножия дерева лежала подпорченная коррозией граната времён Великой Отечественной войны Ф-1 с запалом Ковешникова. Избавляться от снаряда будут на полигоне.