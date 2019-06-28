«Есть некоторые несостыковки». Жириновский запретил Капитанову рассказывать о давлении из Смольного

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что Олег Капитанов, кандидат партии в губернаторы Петербурга, под давлением согласился перейти в Смольный. Соответствующий текст опубликован в соцсетях партии 28 июня. Сам кандидат не смог пояснить «Фонтанке», кто на него давил.

- Кто на вас давил? Вы же сами согласились.



– Есть некоторые несостыковки.



– Так давили или нет? Простой вопрос.



– Я не могу на это отвечать.



– А как вы будете увольняться, если еще не приняты?



– Мне Владимир Вольфович запретил давать комментарии.

Ранее «Фонтанка» писала, что Александр Беглов на заседании правительства в ответ на жалобу кандидата, что он не может собрать муниципальный фильтр, предложил Капитанову возглавить комитет по межнациональным отношениям, откуда неделю назад ушёл председатель Олег Махно.

Капитанов ответил: «ЛДПР выступает за Россию для русских. Русские — это многонациональный народ, и надо об этом помнить». И согласился. Позже он сообщил, что все равно будет участвовать в выборах в связи с пожеланием партии.

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26 июня Капитанов сдал документы для участия в выборах губернатора Петербурга. Подписей муниципального фильтра ему не хватило — он набрал лишь 147, заявив, что еще донесет. По закону для регистрации кандидатом нужно 155 подписей муниципальных депутатов для прохождения муниципального фильтра. В Санкт-Петербургской избирательной комиссии «Фонтанке» сообщили, что кандидат ошибается в такой трактовке закона: муниципальный фильтр нельзя «доносить», а нужно сдавать единовременно и в прошитом виде.

28 июня в ЛДПР заявили, что партия не просила у администрации Санкт-Петербурга никаких должностей. «Мы не торгуемся, и подачки нам не нужны. Нам нужно участие в выборах!» – говорится в заявлении Жириновского. «Если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против врио губернатора», – констатировал партийный лидер.