«Задержали как в кино». Сотрудника ФБК Навального арестовали на 9 суток

Работника Фонда борьбы с коррупцией Руслана Шаведдинова задержали у подъезда его дома и доставили в Останкинский суд столицы. Ему дали 9 суток ареста за нарушение установленного порядка организации или проведения митинга.

«Руслану Шаведдинову 9 суток ареста», - написала 28 июня пресс-секретарь Алексей Навального Кира Ярмыш в своем «Твиттере».

Задержали активиста несколько часов назад прямо у подъезда его дома.

«Руслана задержали как в кино. С криками «стоять!» и всем таким», – отметил в микроблоге Алексей Навальный.

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Эту информацию подтвердила и Ярмыш, которая в доказательство слов своего босса выложила фото задержания в своем микроблоге.

За что именно задержали и куда везут, пока неизвестно pic.twitter.com/2sowqPYvre — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 28, 2019

В суде Шаведдинов, по словам Ярмыш, попросил ознакомиться с материалами дела, так как он якобы их не видел и даже не получил повестку в суд. На сайте указано, что дело возбуждено по 8-й части статьи 20.2 КоАП РФ («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»).

В материалах дела, который Шаведдинов выложил в «Твиттер», утверждается, что во время митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова 12 июня опозиционер кричал лозунги, которые могут посчитаться оскорбительными для сотрудников правоохранительных органов, а на требования полиции не реагировал.

«Шаведдинов говорит, что 12 июня совершенно точно никаких лозунгов не выкрикивал и проходу граждан не мешал, шел по тротуару. Свое задержание считает политически мотивированным», – указывает Ярмыш.

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Напомним, что 12 июня в Москве прошла акция в поддержку Ивана Голунова, на которой задержали Алексея Навального и Руслана Шаведдинова. Всего были задержаны более 550 человек. Самого журналиста, посаженного под домашний арест якобы за попытку сбыта наркотиков, накануне Дня России отпустили.