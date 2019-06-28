Глава Минприроды Кобылкин о Шиесе: «Ничего нельзя делать за спинами людей»

Нельзя строить мусорный полигон за спинами людей, не наладив диалог с народом. И иногда общение дается «тяжело». Об этом заявил 28 июня министр природного развития и экологии Дмитрий Кобылкин, комментируя ситуацию в Шиесе, пишет Znak.com.

«То, что касается Шиеса. Позиция президента и моя одна — нельзя этого делать, не обсудив с населением. Нигде нельзя! Все, что мы делаем, мы должны делать для людей этой страны. Такова политика президента, председателя правительства и всех нас, кто находится у власти сейчас», — сказал Кобылкин.

Министр рассказал, что после отделения таких фракций, как железо, пластик, картон и стекло, вариантов только два: сжигать или везти на полигоны для захоронения.

«Нет других вариантов! Страна очень большая, климатические зоны разные, разные ментальности. Но проблема с мусором одинакова. Мусор образуется везде, и его становится больше. Соответственно, мы должны построить инфраструктуру», — заключил глава Минприроды РФ.

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О том, как будет решаться вопрос со строительством полигона в Шиесе, против которого выступают жители не только Архангельской области, но и соседней Республики Коми и других регионов, Кобылкин не уточнил, зато не забыл отметить, что в других странах для обработки мусора используют новейшие технологии.

«Недавно я, например, из Японии вернулся, там в центре Токио стоит мусоросжигающий завод, и от него запаха вообще никакого нет. То есть технологии, но все это надо объяснять и совершенно точно ничего нельзя делать за спинами людей», — еще раз подчеркнул Кобылкин.

Власти планируют построить в Шиесе мусорный полигон для отходов из Москвы и Московской области. На самой станции уже больше полугода дежурят активисты. Участников акции продолжают штрафовать по административным статьям, а центр «Э» инициировал возбуждение пяти административных дел в отношении пользователей «ВКонтакте» по статье о неуважении к власти за высказывания против строительства мусорного полигона в Шиесе.

1 июня Росприроднадзор нашел на стройплощадке нарушения. Одним из бенефициаров проекта «ЭкоТехноПарк "Шиес"» активисты называли Игоря Чайку, однако в комментарии «Фонтанке» сын генпрокурора России назвал это «компиляцией лжи». В Петербурге 18 июня также прошёл митинг в поддержку поморов.

25 июня Верховный суд отменил решение о законности «антимусорного» референдума в Архангельской области.