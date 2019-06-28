Like от ПСК: апартаменты с видовыми характеристиками

Компания "ПСК"

Апарт-комплекс Like, который ГК «ПСК» строит в Выборгском районе, сочетает в себе черты жилой и коммерческой недвижимости. Одна из деталей, которую проектировщики взяли от объектов бизнес-класса – яркие видовые характеристики верхних этажей.

Возможность панорамного обзора обусловлена локацией Like. Малоэтажное окружение позволяет окинуть взглядом петербургские крыши далеко за пределами Выборгского и Калининского районов. С 10 и 11 этажей прекрасно видна Петроградская сторона, восходы и закаты и даже Лахта-Центр.

– На этапе проектирования мы всегда моделируем проживание в готовом доме. Открывающиеся из окон виды – такая же часть этой модели, как и удобство планировок, – говорят в ПСК. – Поэтому для строительства мы выбираем те участки, которые гарантируют возможность увидеть Петербург во всём его великолепии.

Дополнительный плюс: обилие зелёных зон, которые расположены с северной, западной и восточной сторон от Like.

Стоимость оставшихся апартаментов начинается от 4 млн руб. В наличии ещё остаются видовые варианты. С учётом инфраструктуры комплекса, где будут собственный фитнес-центр с бассейном, ресторан, фитнес-кафе и много другое, соотношение цены/качества делает Like уникальным объектом на рынке.

Оценить видовые характеристики Like можно в официальной группе проекта, где ежемесячно выкладывают фотоотчёты о ходе строительства. Или лично: по телефону (812) 640-38-38 менеджеры отдела продаж расскажут о способах приобретения, программах ипотеки и финальных предложениях.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс LIKE - застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", разрешение на строительство №78003-0373-2016 от 22 декабря 2016 года, проектная декларация на сайте https://like.house/documents