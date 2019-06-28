Минобороны заказал Адмиралтейским верфям две новые «Лады». В прошлом контракте на подлодки серии следствие недосчиталось 34 млн

Министерство обороны РФ и АО «Адмиралтейские верфи» заключили контракт на строительство четвёртой и пятой подводных лодок проекта 677 «Лада». Об этом 28 июня сообщает пресс-служба петербургского судостроительного предприятия.

Документ подписан на Международном военно-техническом форуме «Армия-2019», который с 25 по 30 июня проходит в Москве. Подлодки проекта «Лада» относятся к четвёртому поколению неатомных субмарин и считаются самыми перспективными отечественными неатомными подводными кораблями.

Единственным заводом-строителем кораблей данного класса являются Адмиралтейские верфи. Головная подлодка серии «Санкт-Петербург» передана ВМФ в 2010 году. Вторую – «Кронштадт» – спустили на воду в сентябре 2018 года после 13 лет строительства. Вынужденную паузу на предприятии объяснили необходимостью скорректировать проект.

Третья субмарина серии заложена в 2015 году, она получила название «Великие Луки» и находится в работе. Следствие считает, что выполнение оборонного заказа, за которое взялось АО «НовИТ ПРО», не обошлось без мошенничества. Ущерб составил почти 34 миллиона рублей. По этому делу в феврале 2019 года был задержан бывший главный инженер АО «Адмиралтейские верфи» Владимир Байков. Немногим ранее обвинение предъявлено другому инженеру предприятия – Глебу Емельченкову. Его же считают причастным к мошенническому хищению ста миллионов Минобороны на создание модели лодки «Варшавянка». Исполнением контракта занималось также АО «НовИТ ПРО». Её гендиректор Валерий Пшеничный в феврале прошлого года был найден мертвым в камере изолятора на Академика Лебедева.