В Ингушетии загорелся дом брата Юнус-Бека Евкурова. Тот только что покинул пост главы республики

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Напомним, 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, который ранее был руководителем управления Росприроднадзора по Самарской области. До этого он успел поработать и прокурором в Ингушетии.

Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. Эксперты связывали уход Евкурова с протестами из-за установления новой административной границы с соседней Чечней, он сам эту связь отрицал. В СМИ пишут, что Евкуров может занять пост заместителя министра обороны РФ.