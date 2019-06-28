Происшествия
В Ингушетии загорелся дом брата Юнус-Бека Евкурова. Тот только что покинул пост главы республики
Спасатели тушат возгорание в частном доме в ингушском селе Троицкое. Как пишет 28 июня «Интерфакс», дом принадлежит родному брату бывшего главы республики Юнус-Бека Евкурова.
«Частный жилой дом загорелся в пятницу днем на Сунженской улице в селе Троицкое Сунженского района. По предварительной информации, дом принадлежит родному брату экс-главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Алисхану Евкурову», – сообщил агентству источник.
Информации о пострадавших нет, уточнил собеседник издания.
Справка:
Напомним, 26 июня президент России Владимир Путин принял отставку Евкурова и назначил временно исполняющим обязанности главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, который ранее был руководителем управления Росприроднадзора по Самарской области. До этого он успел поработать и прокурором в Ингушетии.
Юнус-Бек Евкуров возглавлял Ингушетию с 30 октября 2008 года. Он объявил о намерении просить президента о своей отставке 24 июня. Эксперты связывали уход Евкурова с протестами из-за установления новой административной границы с соседней Чечней, он сам эту связь отрицал. В СМИ пишут, что Евкуров может занять пост заместителя министра обороны РФ.