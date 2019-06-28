Квартал «Янила» – победитель премии Urban Awards 2019

ГК «Ленстройтрест»

27 июня в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения ежегодной профессиональной премии Urban Awards 2019. Голландский квартал «Янила» одержал победу в номинации «Жилой комплекс года комфорт-класса Ленинградской области».

Обладатели премии были выбраны по итогам закрытого голосования членов экспертного совета, в состав которого вошли ведущие профессионалы российского рынка недвижимости. В конкурсе действовала система многоступенчатого отбора – в финал прошли те проекты, которые получили самые высокие баллы по итогам онлайн-голосования жюри, оценки по системе «Объективный балл» и объезда новостроек членами комиссии Urban Awards.

Эксперты оценивали жилые проекты по таким критериям, как архитектурные и проектные решения, используемые строительные материалы, техническое оснащение, благоустройство придомовой территории, безопасность, наличие парковочных мест, инфраструктура проекта и района, местоположение, соотношение цены и качества.

Денис Заседателев, генеральный директор операционного бизнеса ГК «Ленстройтрест»:



— Мы рады, что эксперты рынка высоко оценили наш голландский квартал «Янила». В этом проекте продуманная архитектурная концепция сочетается с эргономичными планировками, развитой инфраструктурой и широкими возможностями для занятий спортом и отдыха на свежем воздухе. Мы делаем всё для того, чтобы каждый житель нашего квартала чувствовал себя комфортно. Награда Urban Awards – доказательство того, что мы находимся на верном пути.

Голландский квартал «Янила» строится в микрорайоне Янино Ленинградской области по проекту архитектора Рюрда Гитема (KCAP Architects&Planners, Нидерланды). Первая очередь проекта уже сдана, возведение корпусов 5, 6 и 7 второй очереди планируется завершить в 2019 году, третья очередь строится. В проекте предусмотрена развитая социальная и коммерческая инфраструктура. На территории появятся три детских сада и общеобразовательная школа, рассчитанная на 825 учеников. В квартале есть зоны для занятий спортом с тренажерами, велосипедные дорожки, скейт-парк, баскетбольная площадка и футбольное поле. Квартал «Янила» уже становился победителем Urban Awards – в прошлом году от был отмечен в номинации «Самый экологичный жилой комплекс в Ленинградской области».

Справка о компании ГК «Ленстройтрест»

ЖК ЯНИЛА КАНТРИ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте www.6543210.ru/kvartaly/jaanila-country/

ЖК ЯНИЛА ДРАЙВ, застройщик ООО "ЛСТ Девелопмент", проектная декларация на сайте https://www.6543210.ru/kvartaly/yanila_drive/