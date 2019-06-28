«Точка невозврата пройдена». Миллер пообещал достроить «Северный поток - 2» до конца года

Точка невозврата пройдена, газопровод «Северный поток – 2» готов более чем на 60% и будет достроен уже в этом году. Переговоры с датской стороной о самой проблемной ветке идут прямо сейчас, сообщил 28 июня на собрании акционеров Газпрома в Петербурге председатель правления компании Алексей Миллер, передает корреспондент «Фонтанки».

Сейчас нет правовых, финансовых или каких-либо других проблем, мешающих закончить проект в соответствии с планом, заверил Миллер. Проект, предусматривающий строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа ежегодно по дну Балтийского моря, профинансирован уже более чем на 80%, подчеркнул предправления. Стоимость проекта заявлена в 9,5 млрд евро.

Газопровод должен пройти от Нарвского залива в Ленинградской области до города Грайфсвальд в Германии через территориальные воды или экономические зоны Финляндии, Швеции, Дании. Осталось получить разрешение на строительство только от Дании, однако еще в апреле 2019 года говорилось, что эта страна отказывается подписывать документы.

Руководство Nord Stream 2 AG, международного оператора проекта (на 100% принадлежит Газпрому), буквально в эти часы ведет переговоры с датской стороной, заверил Алексей Миллер журналистов на собрании акционеров российской госкомпании.

Сомнения в возможности выполнить проект в срок возникли после доклада Nord Stream 2 AG, опубликованного в середине мая Датским энергетическим агентством. Согласно докладу, «Северный поток – 2» должен быть закончен в 2020 году, а транспортировка газа в Европу начнется во второй половине года.