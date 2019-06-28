ЖК Nobelius назван «Премьерой года»

ПСК

Клубный дом Nobelius ГК «ПСК» получил награду федеральной премии Urban Awards «Премьера года». В этом номинации отдельно отмечаются яркие новые проекты на рынке недвижимости.

В этом году церемония прошла в Санкт-Петербурге. Награды присуждались в 33 номинациях с участием проектов со всей России. ЖК Nobelius, который строится в Выборгском районе Петербурга, получил звание «Премьера года». А апарт-комплекс Like от ПСК вышел в число финалистов лучших комплексов апартаментов комфорт-класса.

«ПСК удался яркий дебют в Urban Awards — сразу два проекта в финале и победа, — отмечает директор по продажам ГК «ПСК» Сергей Мохнарь. — Наши усилия отмечаются профессиональным сообществом, что очень воодушевляет и мотивирует нашу команду. Это значит, что мы идём в верном направлении и делаем яркие проекты в разных сегментах. Для ЖК Nobelius на первом месте стояла задача гармонично вписать дом в исторический контекст района и в то же время продолжить архитектурные традиции Петербурга. И нам это удалось».

Ознакомиться с архитектурой Nobelius смогли все гости Urban Awards. В welcome-зоне был установлен детальный макет дома, включающий закрытый двор на стилобате. Сейчас этот макет установлен в отделе продаж.

ЖК Nobelius строится на Выборгской ул., 4 и станет первым в категории бизнес-класса в квартале, известном как Нобелевский городок. Здесь сохранилось 13 жилых корпусов и гимназия, построенных в начала XIX в. Архитектурные традиции учтены при проектировании: отделка холлов английской плиткой, дверные молотки и камины во входных группах – неотъемлемые атрибуты дорогих домов дореволюционного Петербурга. В 10-этажном Nobelius будет всего 86 квартир с террасами на последнем этаже. С них будут открываться виды на Смольный и Исаакиевский соборы, Лахта-Центр и набережную Большой Невки.

Справка о компании "ПСК"

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/

Комплекс LIKE – застройщик ООО "Альянс-Девелопмент", проектная декларация на сайте https://like.house/documents