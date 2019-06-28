В ЖК Look от ПСК последнее коммерческое помещение с выходом на Лиговский

Компания "ПСК"

В клубном доме бизнес-класса Look на Прилукской улице, 20а в продаже осталось последнее универсальное коммерческое помещение площадью 248 кв. м. Дом сдан в конце 2018 года и полностью заселён. Эксперты ГК «ПСК» объясняют преимущества открытия бизнеса в готовом доме в центре Петербурга.

– Главное преимущество ЖК Look – его расположение напротив Лиговского проспекта. Это исторический центр города в равной удалённости от нескольких станций метро и Невского проспекта. Проходимость локации прямо пропорциональна сумме среднего чека. Здесь пешеходный трафик высок и в будни, и в выходные, – говорят в ПСК.

Площадь помещения и возможность перепланировки предполагают вариативность: здесь можно открыть пекарню, магазин у дома или аптеку. Планировка и инженерные мощности помещений выполнены в соответствии с потребностями объектов сферы услуг. Высота потолков составляет 3,3 м. Витринные окна помещения выходят на Лиговский проспект. Вход возможен как с улицы, так и со двора. На фасаде предусмотрено место для вывесок.

Помещение подходит для подавляющего большинства франшизных предложений на рынке и для индивидуальных предпринимателей, открывающие бизнес рядом с домом. О способах покупки и возможностях аренды расскажут по телефону (812) 640-38-38.

Справка о компании "ПСК"

Комплекс Look - застройщик ООО "Жизнь", разрешение на строительство № 78-017-0189-2016 от 24 октября 2016, проектная декларация на сайте http://look-house.ru/documents