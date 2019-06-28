Особенности национальной охоты. В Сеть попало видео похода сотрудников «Пятёрочки» на полчище крыс

Видео битвы работников московской «Пятёрочки» с крысиной колонией появилось 28 июня в пабликах «Чертаново» и «Подслушано Чертаново». Ролик вызвал массу комментариев, выражающих омерзение. Отдельные пользователи вспомнили, что раньше в каждом чертановском магазине на довольствии состояла кошка.

На кадрах видно, как сотрудники супермаркета, вооружившись первыми попавшимися под руку предметами, идут на войну с крысами. Враг засел в колбасе. После того как работники магазина вылетели из-за угла, животные буквально бросились врассыпную, а мужчины со смехом и улюлюканьем стали гоняться за каждой отдельной особью.

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«Я попал, я попал!» — восторженно кричит один из участников, кинувший чем-то в крысу.

Где именно было записано видео, неизвестно. Пользователи предполагают, что это одна из «Пятёрочек» столичного Чертаново, которая несколько дней назад закрылась по техническим причинам.