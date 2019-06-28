Туристы атаковали туалет горсовета Хельсинки. Власти пошли на ответные меры

В Хельсинки остро встал вопрос с общественными бесплатными туалетами. Из-за большого наплыва однодневных круизных групп прекратили доступ к бесплатным туалетам в здании городского совета, последовав примеру некоторых других заведений. Об этом пишет 28 июня Yle.

Тургруппы порой насчитывают по 50 и более человек. Власти объясняют решение тем, что гости города слишком сильно шумят и мешают проведению других мероприятий – семинаров, лекций. Теперь туристам советуют потерпеть и пройти до ближайшего бесплатного туалета на Софианкату.

Это не первый случай, когда в Хельсинки, который старается всё время совершенствовать туристическую инфраструктуру, всё же отказывают в посещении уборных. Церковь в скале, к примеру, еще в прошлом году запретила экскурсионным группам использовать свой публичный туалет.

Решение горсовета вызвало недовольство гидов. По словам председателя Ассоциации хельсинкских гидов Хейди Тетри, туристы посещали мэрию в первую очередь как достопримечательность. Тем более что неподалеку находятся также Торговая и Сенатская площади, которые входят в список наиболее популярных мест для посещения.

Гид по бесплатным туалетам Хельсинки