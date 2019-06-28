Трое детей в больнице после ДТП под Кингисеппом: подросток на мопеде не пропустил микроавтобус

Дети на двухколесном транспорте попали в ДТП с автомобилем в Кингисеппском районе Ленобласти утром 28 июня. Один юный байкер не пропустил машину, второй попал под раздачу случайно.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, около 11:40 на 4-м километре дороги от поворота на Байковские карьеры до СНТ «Березка» столкнулись автомобиль Volkswagen Transporter, мопед «Дельта» и скутер Oliver.

По предварительным данным, 13-летний мальчик на мопеде, перевозя в качестве пассажира ребенка 2017 года рождения, выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу микроавтобусу. В результате машина наехала на стоявший на левой обочине скутер, на котором находился еще один 13-летний мальчик. Микроавтобусом управлял мужчина 44 лет.

Реклама





В итоге трое детей получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу города Кингисеппа.