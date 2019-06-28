Эксперты ГК «Полис Групп»: избежать роста цен на жилье не удастся

Директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова прокомментировала перспективы роста цен на жилья после 1 июля 2019 года.

ГК «Полис Групп»

Переход на проектное финансирование не приведет к росту цен на недвижимость. Об этом заявил замминистра финансов Алексей Моисеев. По словам чиновника, если дольщик покупает жилье на этапе котлована, то его стоимость будет на 30% ниже. Соответственно, эту разницу в цене застройщик может заложить на обслуживание эскроу-счета и не повышать цены на жилье.

Тем не менее, девелоперы уверены, что переход на использование в работе эскроу-счетов однозначно приведет к увеличению себестоимости строительства и росту цены квадратного метра жилья. В первую очередь, это связано с тем, что девелоперу придется оплачивать обслуживание эскроу-счета, а также привлекать банковское финансирование на строительство проекта, которое также предполагает оплату за пользование кредитной линией.

«Переход на эскроу-счета не меняет схему ценообразования на объекты недвижимости, так как не меняется этапность реализации квартир, – отмечает директор департамента рекламы и маркетинга ГК «Полис Групп» Ольга Ульянова. – Также как и раньше покупатели смогут пробрести квартиры на разных этапах строительства, и в зависимости от готовности проекта цена квартиры также будет различаться. Мы не говорим о реализации готового жилья, эскроу-счета должны наполняться, чтобы банковская процентная ставка для застройщиков была минимальной. Покупателям нужно однозначно готовиться к росту цен. Прогнозы корректировки стоимости квадратного метра, по нашим оценкам,- минимум 10-12% в течение года-двух. Максимум – 15-20%. Увеличение стоимости жилья не будет резким, однако это процесс неизбежен и будет иметь только накопительный эффект, то есть в перспективе цены вниз не пойдут».

В настоящее время ГК «Полис Групп» готова к переходу на проектное финансирование: ведутся переговоры с рядом банков, выстраивается схема взаимодействия, улаживаются вопросы двусторонних коммуникаций, контроля, который будет осуществлять банк и компания. ГК «Полис Групп» имеет в резерве несколько проектов, которые можно считать перспективными и готовыми к выходу на рынок в 2019 году по новой схеме.

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При этом текущие проекты девелопера после 1 июля продолжат реализовываться по ДДУ без использования эскроу счетов. В настоящее время все жилые комплексы отвечают критериям, заявленным Минстроем РФ – более 30% готовности и более 10% квартир реализовано.

Напомним, сейчас компания возводит 5 жилых комплексов. Три из них находятся в городской черте: ЖК «Полис на Неве» (Невский район), «Полис на Московской» (Московский район), ЖК «Полис на Комендантском» (Приморский район). Еще два – «ПаркЛэнд» и «Краски лета» в Ленобласти.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Неве» – застройщик ООО "ПОЛИС-ГРУПП", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

Эко-кварталы Полис на Комендантском – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/

ЖК «ПаркЛэнд» - застройщик ООО «ТИН Групп», проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents

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