START от ПСК - развитие Парнаса

ГК «ПСК» строит на Парнасе масштабный апарт-комплекс START. Как будет развиваться район в течение ближайших пяти лет и как строительство апартаментов повлияет на это?

– Представление о Парнасе как о крайней северной точке Петербурга уже давно не актуально. Сегодня Парнас – перспективный район, в котором едва ли не каждый месяц открываются торговые центры, спортзалы, клиники, а вокруг формируются микрорайоны, – отмечают специалисты ПСК. -Транспортная доступность района одна из самых комфортных вопреки мнению об удалённости от центра. Например, от ст. м. «Парнас» до «Невского проспекта» дорога на метро занимает 25 минут. Мы учли то, что близость метро – один из краеугольных камней успеха проекта апарт-комплекса. Поэтому от START до метро «Парнас» всего 800 метров.

В ближайшие годы, согласно планам развития Петербурга, в районе будут открыты ещё две станции метро: «Парголово» и «Бугры». Безусловно, это ускорит развитие жилой и коммерческой зон вокруг, как это в своё время произошло после открытия ст. м. «Парнас». Иными словами, цена недвижимости и инфраструктурная привлекательность района повысятся. Как следствие, вырастет спрос на аренду. Именно такая картина наблюдается во всех развивающихся районах города – по мере становления самодостаточности новых территорий начинают расти спрос и цена на жильё.

В этом контексте покупателям апартаментов стоит внимательно изучить планы развития. А именно Генплан Санкт-Петербурга, по которому вокруг START будут появляться жилые средне- и малоэтажные дома, зелёные насаждения и общественно-деловая застройка. История Парнаса как территории исключительно промышленного назначения давно в прошлом: зон для строительства промпредприятий Генплан не предполагает.

START, как крупный проект, также внесёт свой вклад в комфорт проживания. На территории апарт-комплекса будут работать собственный фитнес-клуб с бассейном, SPA, ресторан и кафе, коворкинг и магазины. Все они будут доступны жильцам не только START, но и окружающих домов, дополняя инфраструктуру.

В новом комплексе апартаментов START открыты продажи. Узнать об условиях покупки и задать свои вопросы можно по телефону (812) 210-26-05, а также в отделе продаж в ТЦ «Парнас» на 4-м Верхнем переулке, 19.

Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/