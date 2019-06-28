«Аквилон Инвест» продолжит продавать свои объекты по ДДУ без эскроу-счетов

«Аквилон Инвест»

Строительно-инвестиционный холдинг «Аквилон Инвест» получил заключения о степени готовности по жилым комплексам 4YOU, All Inclusive, «Q-мир» и «ARTквартал.Аквилон». Все они соответствуют критериям Минстроя РФ, которые позволяют после 1 июля продолжить реализацию квартир в проектах по договорам долевого участия без открытия эскроу-счетов.

Соответствующие документы были выданы Комитетом по строительству Санкт-Петербурга.

Напомним, согласно поправкам, внесенным в законодательство в 2018-2019 годах, с 1 июля 2019 года застройщики обязаны проводить продажи квартир через эскроу-счета. Средства дольщиков будут резервироваться в банке до ввода дома в эксплуатацию и регистрации первого права собственности на недвижимость и только после передаваться застройщику, а строительство будет вестись на собственные средства строительной компании и с привлечением проектного финансирования. При этом допускается возможность работы по старым правилам по уже запущенным проектам в тех случаях, когда объект соответствуют установленным Правительством РФ критериям по строительной готовности и количеству уже заключенных ДДУ.

Так, согласно заключениям Комитета по строительству, продажа квартир без использования эскроу-счетов после 1 июля возможна в ЖК «ARTквартал.Аквилон» в Адмиралтейском районе, ЖК «Q-мир» и ЖК 4YOU (III и IV очереди) в Московском районе, а также в домах первой очереди ЖК All Inclusive в Пушкинском районе.

«В ближайшие дни мы планируем получить заключение о готовности по II очереди ЖК 4YOU, пакет документов уже направлен в ведомство, – отметил Виталий Коробов, директор по развитию холдинга «Аквилон Инвест». – Что касается малоэтажного ЖК «СолнцеPARK», то объект сегодня уже находится на завершающей стадии и готовится к процедуре ввода в эксплуатацию. Здесь остались единичные квартиры, и приобрести их можно по переуступке».

Виталий Коробов уточнил, что компания на сегодняшний день также готова к переходу на новую схему работы: «Мы уже проводили переговоры с банками-партнерами, и они готовы финансировать наши новые проекты. Помимо этого, у компании есть достаточный объем собственных активов для стабильной работы в переходный период».

Справка о компании «Аквилон Инвест»

ЖК «4YOU», 1 очередь – застройщик ООО «Аквилон СПб», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb.ru, ЖК «4YOU», 2 очередь – застройщик ООО «СПб Инвест», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-2.ru, ЖК «4YOU», 3 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-3.ru, ЖК «4YOU», 4 очередь – застройщик ООО «Капитал Северо-Запад», проектная декларация размещена на сайте: www.4u-spb-4.ru

ЖК «Q-мир» – застройщик ООО «НОРД-ВЕСТ Инвестмент», проектная декларация размещена на сайте: https://q-mir.spb.ru

ЖК «ARTквартал.Аквилон» – застройщик ООО «Эм Си Истейт», проектная декларация размещена на сайте: https://artkvartal-akvilon.ru

ЖК «СолнцеPARK» – застройщик ООО «Зеленые холмы», проектная декларация размещена на сайте: www.sunpark.spb.ru

ЖК «All Inclusive», 1 очередь – застройщик ООО «Риверсайд-Инвест», проектная декларация размещена на сайте: https://ai.spb.ru, ЖК «All Inclusive», 2 очередь – застройщик ООО «Новый квартал», проектная декларация размещена на сайте: www.ai1.spb.ru