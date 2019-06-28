Жилые комплексы Группы «Эталон» стали победителями премии Urban Awards

Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»

27 июня на торжественной церемонии, которая состоялась в исторических интерьерах «Дома Беггровых», объявили победителей XI федеральной премии Urban Awards 2019.

По итогам конкурса проект «Петровская Доминанта», который «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») возводит на Петровском острове был назван «Лучшим строящимся жилым комплексом бизнес-класса» и «Премьерой 2019 года», а ЖК Fusion был награжден внеконкурсной наградой от партнера премии компании Мицубиси Электрик «За использование современных технологий в девелопменте». Стоит отметить, что в финал премии вышли квартал «Галактика» и жилой комплекс «Самоцветы».

Лучшие проекты по версии Urban Awards прошли независимую экспертизу профессиональных участников рынка: ведущих девелоперов, финансистов, консультантов, аналитиков, риэлторов, архитекторов, журналистов и урбанистов. Независимым консультантом премии традиционно выступила международная компания PwC. По итогам конкурса были объявлены лауреаты, отобранные экспертным советом, в 33 номинациях.

«Очень приятно быть победителями премии Urban Awards. Это говорит о том, что профессиональное сообщество высоко оценило нашу плодотворную работу, — говорит Геннадий Щербина, генеральный директор Группы «Эталон». — Проекты «Петровская Доминанта» и Fusion отражают подход Группы «Эталон» к своему делу — это качественное строительство, современные технологии, богатый опыт и устремленность в будущее!»

Urban Awards – профессиональная федеральная премия в области жилой недвижимости, которая была учреждена в 2009 году для продвижения современных стандартов и передового опыта в девелопменте, для повышения качества инфраструктуры и городской среды.

Справка о ГК «Эталон»

ЖК «Петровская Доминанта» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте https://lenspecsmu.ru/objects/spb/petrovskaya-dominanta/

ЖК Fusion, застройщик АО ССМО "ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/fusion/

Квартал «Галактика» – застройщик АО "Эталон ЛенСпецСМУ", проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/galaktika/

ЖК «Самоцветы» – застройщик АО ССМО «ЛенСпецСМУ», проектная декларация на сайте http://lenspecsmu.ru/objects/spb/samotsvety/