«Вот вам и ливнёвка». В Солнечном разверзлась асфальтовая дыра, колесо фургона зависло над пропастью

Фургон чуть не ушёл под землю в посёлке Солнечное Курортного района Петербурга 28 июня. Асфальт начал уходить из-под колёс припаркованного транспорта.

О яме на перекрестке 1-й Боровой улицы и Приморского шоссе в социальных сетях рассказали очевидцы. На опубликованных снимках видно, что провал образовался на территории кармана. Над дырой зависло колесо фургона.

«Отсутствие трубы водоотводной никого не смутило??? Вот вам и ливневка», — комментируют горожане.

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В Водоканале «Фонтанке» рассказали, что произошла посадка асфальта. Автомобиль с опасной территории убрали, зону оградили. Ремонтные работы специалисты начнут завтра.