На саммите G20 лидерам предложили японское вино. Путин приехал со своей кружкой

Президентам стран Большой двадцатки во время торжественного обеда на саммите в Осаке подавали блюда «креативной кухни» от японских шеф-поваров, а также редкие местные вина и чай с низким содержанием кофеина. У Владимира Путина, судя по видео, на столе стояла привезенная с собой белая чашка-термос, похожая на ту, что он брал на «Прямую линию».

Организаторы встречи выложили в Сеть меню, которое подавали лидерам стран G20 на обеде в отеле Hyatt Regency 28 июня. В качестве закусок были подготовлены овощное пюре, съедобные цветы и террин из морского окуня. Основными блюдами стали ризотто, листья шисо, тофу с цветками, листья периллы и куриный балантин. На десерт гостям предложили фруктовое мороженое и банановые пирожные.

Все напитки в меню были японскими. Из неалкогольных лидеры могли выбрать цитрусовый сок, местную минеральную воду и зеленый чай Kyobancha. Винная карта была представлена игристым вином Miyanoshita Sparkling 2014 года, которое производят виноделы Katashimo Winery из Осаки, и красным Muscat Bailey A Miyukibana, которое из местного сорта винограда выпускает Nakamura Tokichi Honten Co.

Как видно на кадрах, снятых кремлевским пулом, когда лидеры поднимают бокалы, Владимир Путин тянет вверх белую кружку-термос. Судя по тому, что ни у кого из президентов такого предмета больше нет, Путин мог привезти ее с собой.

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«Прекрасный тост»: Путин, Меркель и Трамп поднимают бокалы на ужине pic.twitter.com/7AWMrQmgmK — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 28, 2019

Напомним, что похожую кружку российский президент берет с собой на «Прямую линию».

Отметим также, что во время обеда Владимир Путин сидел между канцлером ФРГ Ангелой Меркель и японским премьером Синдзо Абэ. Неподалеку от российского президента также посадили и Дональда Трампа.