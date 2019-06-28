Жириновский попросил Путина проследить за выборами в Петербурге. Лидер ЛДПР требует зарегистрировать кандидата от партии, хотя и не твердо знает его фамилию

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пригрозил петербургским властям гневом Путина. В эфире телеканала «Россия-24» 28 июня он заявил, что разговаривал с президентом о ситуации на выборах в Северной столице.

«В Петербурге я хочу, чтобы там все было нормально. Пусть Беглов не препятствует регистрации нашего кандидата Капитонова (депутата от ЛДПР зовут Олег Капитанов. — Прим. ред.). И нам никакие подачки не нужны, никакие должности, ничего. Мы участвуем в выборах губернатора — это главное для партии — участие в выборах. Пусть пробует победить, хотя Петербург не очень настроен на его победу», – сказал Жириновский.

Напомним, депутат петербургского ЗакСа от ЛДПР Олег Капитанов заявил о желании идти на губернаторские выборы. После этого врио губернатора Петербурга Александр Беглова предложил либерал-демократу возглавить комитет по межнациональным отношениям. Изначально Капитанов дал согласие — и получалось, что на выборы он уже не идет. Однако позже сам депутат заявил, что все же попытается принять участие в избирательной кампании. Капитанов сдал подписи мундепов в Горизбирком, однако для прохождения муниципального фильтра их недостаточно. «Донести» подписи нельзя, заверили источники «Фонтанки» в ГИКе.

В ЛДПР, правда, с этим не согласны: «Подписи муниципальных депутатов в поддержку выдвижения Капитанова есть, но пока была выдана только часть, а оставшиеся придерживают. Он должен получить их в ближайшее время», – сообщается в телеграм-канале Жириновского. Либерал-демократы даже угрожают: «Если кандидат Капитанов не будет зарегистрирован, мы все равно продолжим нашу кампанию в Санкт-Петербурге, но тогда уже будем вести её против врио губернатора».

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Что касается возможного назначения Капитанова на пост в Смольный, то и этим в ЛДПР недовольны.

«Наша оценка ситуации с кандидатом ЛДПР на пост губернатора Олегом Капитановым такова: он согласился возглавить комитет Смольного по межнациональным отношениям под давления чиновников городской администрации и уже в ближайшее время напишет заявление об увольнении с этой должности», – подчеркнули в ЛДПР.

Отметим, официального приказа о приеме Капитанова на работу Смольный пока не публиковал, так что неясно, есть ли ему откуда увольняться.

Владимир Жириновский также предупредил петербургские власти, что выборы в Петербурге должны пройти честно — лидер ЛДПР попросил об этом Владимира Путина.

«Я предупреждаю чиновников — там есть такой Харичев (Александр Харичев – начальник управления президента по обеспечению деятельности Госсовета, один из кураторов выборов в Петербурге от администрации президента. — Прим. ред.), полпред есть и сам Беглов... Я уже президенту сказал вчера на приеме на выпуске слушателей наших академий — пусть они все знают в Петербурге, что президент в курсе дел и интриг не должно быть — всех зарегистрировать, а кого избрать — решать избирателям», – подытожил Жириновский.

Отметим, большая часть нарушений в Петербурге пока связана с муниципальными выборами. Накануне глава ЦИК Элла Памфилова даже заявила о возможности отмены выборов в Петербурге в части муниципальных образований. А на выходные ЦИК организует специальный штаб наблюдения в Северной столице.