«На Новый год будет весело». Алексей Миллер рассказал об условиях поставки газа на Украину

Газпром предлагает Украине газ по цене прямой поставки дешевле на 25%, чем реверсом из Европы. В случае, если до конца года не удастся договориться, на новогодние праздники «может быть весело», намекнул председатель правления компании Алексей Миллер, передает корреспондент «Фонтанки» с собрания акционеров ПАО 28 июня.

Договор о транзите природного газа с Киевом истекает в этом году. Однако, дал понять предправления российской госкомпании, договориться с европейскими компаниями о поставках газа Украине выйдет дороже. Даже если это будет российский же газ, поставляемый реверсом. Отечественное топливо напрямую выйдет дешевле на четверть. Если же договориться не удастся, настанет Новый год, а на праздник «принято веселиться».

Официальных предложений от украинской стороны пока нет, сообщил журналистам на собрании акционеров Алексей Миллер. Отдельные управленцы из «Нафтогаза Украины» озвучивали предложение заменить транзит на так называемый своп, но делали это в соцсетях, заметил предправления Газпрома, а к заявлениям в соцсетях «мы относимся несерьезно».

Речь идет о посте главы «Нафтогаза» Юрия Витренко в Facebook – о том, что будет неплохо, если «Газпром» станет передавать «Нафтогазу» определенный объем газа на границе Украины с Россией, а тот будет передавать точно такой же объем на границе Украины с ЕС.