Ушла эпоха. Акции Apple подешевели после новостей об увольнении главного дизайнера

Капитализация Apple на бирже Nasdaq снизилась на 9 млрд долларов после того, как главный дизайнер компании Джонатан Айв заявил об увольнении и создании собственного бизнеса.

Акции Apple на Nasdaq после закрытия торгов 27 июня подешевели на 1,5%, а капитализация компании сократилась на 9 млрд — до 919,02 млрд долларов. При этом стоимость активов продолжает снижаться. Об этом свидетельствуют свежие данные биржи на 28 июня.

Айв объявил о решении покинуть Apple в конце года вечером 27 июня. В интервью Financial Times он пояснил, что собирается создать собственную дизайнерскую компанию, которая будет называться LoveFrom. Компания, по его словам, начнет работу 2020 году.

Дизайнер работал в компании с 1992 года и был близким соратником основателя Стива Джобса. Айв отвечал абсолютно за все дизайнерские решения — от внешнего вида и интерфейса устройств до интерьеров магазинов и крупных архитектурных проектов вроде Apple Park (штаб-квартира компании площадью 71 гектар в Калифорнии).