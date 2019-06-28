Африканская жара испепеляет Европу. В ООН предупреждают, что худшее впереди

Всемирная метеорологическая организация ООН назвала последние пять лет самыми жаркими за всю историю наблюдений. Пекло, от которого изнывают европейцы, обещает стать ещё беспощаднее.

Как пишет Reuters 28 июня, метеорологи ООН пока не связывают аномально высокие температуры последних дней в западной части Европы с общим изменением климата. Установившаяся жара, по их наблюдениям, соответствует «волнам тепла», которые в будущем станут более затяжными и интенсивными. При этом 2019 год может побить все рекорды.

На западе Европы высокие температуры держатся с начала недели. Больше всего страдают во Франции, Испании и Италии, где из-за погоды власти объявили наивысший уровень опасности, пишут местные СМИ. На юге Франции в пятницу ждут под 45 градусов по Цельсию. Принято решение закрыть около 4 тысяч школ и перенести начало экзаменов.

В Испании от теплового удара погибли двое, в том числе 17-летний юноша, пишут местные газеты. В Италии «красный» уровень погодной угрозы действует в 16 городах, летний зной убил уже троих. Изнывают от жары и в других европейских странах. Так, в Германии высокие температуры плавят дороги и деформируют железнодорожные пути. Жители отбрасывают скромность и идут на исключительные шаги в попытках хоть как-то охладиться.

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Причиной аномального тепла синоптики называют воздушные массы, которые пришли из Африки. До начала июля прохлады в прогнозах нет.