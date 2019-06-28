Жители поселка около космодрома Восточный отказались от эвакуации перед запуском «Союза»

Часть проживающих рядом с космодромом Восточным людей опять отказались покидать свои дома во время запуска ракет, опасаясь мародерства.

«Во время пуска ракеты-носителя, который запланирован на 5 июля 2019 года, необходимо вывезти на безопасное удаление 102 жителя поселка Чагоян, из них 43 взрослых и 59 детей», – рапортует 28 июня министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области.

51 человек выезжает на личном транспорте. Еще 36 будут отсутствовать в этот момент в селе. Проблема возникла с 139 жителями (из них 6 детей) — это больше половины жителей села. Они отказались выезжать.

Чагоян находится в 27 км от места запуска ракеты и попадает в опасную зону отклонения расчетной трассы пуска (безопасным считается расстояние в 30 км). Всего власти, как правило, эвакуируют жителей трех районов в Амурской области.

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Как пишет «Коммерсант», эвакуация проводится с первого запуска в 2016 году. Тогда отказались уезжать треть местных жителей.

На 5 июля 2019 года (резервные даты 6, 7 и 8 июля) запланирован пятый запуск с космодрома Восточный. Ракета-носитель «Союз-2.1б» выведет на орбиту гидрометеорологический спутник «Метеор-М».