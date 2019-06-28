С петербургских водителей взыскали десятки миллионов рублей долгов. В основном по налогам и алиментам

За полгода на дорогах Петербурга судебные приставы выявили почти 12 тысяч должников и взыскали с них более 90 миллионов рублей задолженностей. Большую часть этой суммы составляют долги по налогам, кредитам и алиментам.

Выявив среди автомобилистов должника, приставы Специализированного межрайонного отдела предлагают ему погасить задолженность на месте с помощью безналичного расчета либо составляют акт описи и ареста транспортного средства. С начала 2019 года с машинами пришлось расстаться 426 водителям, 65 автомобилей изъяли для оценки и последующей реализации в счет погашения долга, сообщает 28 июня пресс-служба УФССП Петербурга.

Регистрационные номера транспортных средств, принадлежащих должникам, заносятся в базу данных службы. Каждая машина мобильной группы приставов снабжена камерами аппаратно-программного комплекса «Поток-Д» и «Дорожный пристав». Система выявляет автомобили должников, если они попадают в поле видения камер.

Так, к примеру, на одной из петербургских магистралей был обнаружен Range Rover, владелец которого задолжал за жилищно-коммунальные услуги 245 000 рублей. Мужчина предпочел полностью выплатить долг на месте, чтобы не остаться без люксового внедорожника.

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Кроме ареста автомобиля прямо на дороге действенной мерой для водителей-должников стало ограничение в праве на вождение. Как рассказали в ведомстве, в настоящее время в Петербурге из-за долгов за руль не имеют права садиться более 3400 водителей всех категорий.

В УФССП Петербурга напоминают, что проверить себя на наличие задолженностей можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». Для этого петербуржцам нужно зайти на официальный сайт управления и ввести свои данные в графе «Узнай о своих долгах».