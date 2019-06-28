Ахмат — сила, но пули быстрее. Убитый директор клуба Кадырова занимался вымогательством с представителями Чечни

Застреленный в Тольятти 34-летний директор местного филиала бойцовского клуба «Ахмат» Илья Тягун имел криминальное прошлое и тесные связи с чеченской диаспорой. После убийства клуб неловко постарался откреститься от своего ставленника.

По данным «Фонтанки», Тягун в августе 2014 года был приговорен к четырем годам условно за вымогательство в составе организованной группы. Годом ранее он и еще несколько человек, в том числе выходец из Чечни Умар Осмаев, под угрозой насилия, в том числе к членам семьи, потребовали у тольяттинского бизнесмена долю в 700 тысяч рублей от недавно взятого кредита в Сбербанке и Уральском банке реконструкции и развития в размере 2,5 млн. Преступников к потерпевшему привела наводчица, знавшая о появлении крупной суммы. Они выманили предпринимателя в офис агентства недвижимости «Фиеста» на Ленинградской улице в Тольятти и ушли после того, как деньги им были обещаны.

Дело рассматривал Центральный суд Тольятти. В августе 2014-го он признал Тягуна виновным, к условному сроку добавил испытательный в 3,5 года и штраф в 15 тысяч рублей. Суд учел в качестве смягчающего обстоятельства наличие четверых малолетних детей и участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Тягун являлся ветераном боевых действий.

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В 2017 году сотрудники ДПС составили на Тягуна протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. Дело поступило в суд, но следов его рассмотрения в системе ГАС «Правосудие» и базе судебных участков «Фонтанка» не нашла. По данным издания, Тягун привлекал внимание правоохранителей еще в середине 2000-х. Его разыскивали по уголовному делу о грабеже.

Бойцовский клуб «Ахмат-Тольятти» открылся 15 июня 2019 года. Тягун выступал с речью. На официальной видеопрезентации он подписан как директор клуба. Ролик размещен, в том числе, в аккаунте «Ахмата» в «Инстаграме».

На странице «Ахмата» в соцсети 28 июня появилось заявление клубного пресс-секретаря Асланбека Бадаева:

«Сегодня с утра мы стали свидетелями информационного вброса со стороны ряда СМИ, что застреленный в Тольятти возле собственного дома Илья Тягун якобы является руководителем клуба «Ахмат» (Тольятти). Мы официально заявляем, что эта информация не соответствует действительности. Семье Ильи Тягуна мы выражаем глубочайшие соболезнования, но убитый не имел никакого отношения к «Ахмату». Клубный филиал, который начал функционировать в Тольятти 2 недели назад, пока не зарегистрирован юридически и не имеет официального руководителя. Всех любителей «сенсационных новостей» призываем не дискредитировать имя клуба «Ахмат» и не использовать его в своих «громких» заголовках».

Илья Тягун убит четырьмя выстрелами накануне вечером на улице Калмыцкой в Тольятти. По подозрению в преступлении разыскивается его знакомый Азиз Хидиров. Судя по размещенным в Сети видеозаписям, киллер не пытался остаться незамеченным.