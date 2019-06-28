Расширение участка трассы «Скандинавия» протяженностью 34 км оценили в 14 млрд рублей

ФКУ УпрДор «Северо-Запад» ищет компанию, которая увеличит количество полос на участке трассы «Скандинавия» с 100-го по 134-й километр. Соответствующий аукцион размещен 28 июня на сайте госзакупок.

Начальная цена контракта — 14,5 млрд рублей. Как следует из технического задания, дорожники должны будут демонтировать существующее полотно, в том числе и дорожные знаки, столбы и прочее. Количество полос нужно будет увеличить до 6. На магистрали появятся разворотные петли, путепроводы, скотопрогон и пешеходный переход. Все эти работы подрядчик должен будет выполнить до 1 октября 2024 года. УпрДор принимает заявки до 16 июля, а сам аукцион состоится 22 июля.

«Фонтанка» сообщала, что аналогичные работы на участке трассы «Скандинавия» с 65-го по 100-й км выполнит компания «ВАД», которая стала единственным участником аукциона. Контракт с ней заключили по максимальной цене – 8,6 млрд рублей.

Напомним, что расширение трассы идет в 5 этапов. В декабре 2018 года после расширения был официально открыт участок трассы А181 «Скандинавия» от 52-го до 65-го км. Стоимость его реконструкции составила 10,9 млрд рублей. Участок с 65-го по 100-й км будет расширен в рамках второго этапа. Полная стоимость составит порядка 18 млрд рублей. Третья очередь (100 – 134-й км) отнесена на 2021–2027 годы. Четвертая (134 – 160-й км) — на 2023–2028-й, именно к ней относится Выборг, до которого, как сообщалось, можно попробовать дотянуться уже к 2024-му. До «Торфяновки» реконструкция дойдет к 2030-му. Общая стоимость проекта оценивается примерно в 90 млрд рублей. Пока что все работы на трассе ведет компания «ВАД».