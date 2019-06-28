Гетто в Посёлке. Вандалы под Гатчиной за ночь разрисовали электричку и лишили пассажиров удовольствия смотреть в окно

Пассажиры электрички, следующей из гатчинского Посёлка в Петербург, смогли почувствовать себя жителями американского гетто утром 28 июня. Неизвестные «художники» оформили вагоны в уличном стиле, закрасив не только кузова, но и окна.

Об этом «Фонтанке» сообщил читатель, прикрепив фото весёлого состава. По его словам, люди заходили в вагоны, но закрашенная сторона осталась невостребованной, так как любоваться пейзажем через покрытые цветной аэрозолью окна было практически невозможно.

В пресс-службе ОЖД подтвердили наличие проблемы.

«Сегодня в 6 утра на станции Поселок ОЖД локомотивная бригада, заступая в первый рейс, обнаружила граффити на нескольких вагонах пригородного поезда. Состав отправился в рейс по маршруту Поселок – Санкт-Петербург (Витебский вокзал)», – рассказала представитель Октябрьской железной дороги.

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В филиале ОАО «РЖД» добавили, что по завершении высадки пассажиров состав был отправлен в депо для последующей отмывки граффити.