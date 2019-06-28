Выпить кофе и стать благотворителем – в Петербурге пройдёт «Эспресс-помощь»

Благотворительная организация «Ночлежка» в двенадцатый раз проведёт акцию «Эспресс-помощь», которая призвана помочь обездоленным людям.

29 июня в кафе-участниках посетители смогут выпить кофе, часть суммы от продажи которого будет направлена в «Ночлежку». Также петербуржцев и гостей города ждут интересные лекции и разнообразные мастер-классы.

Своё участие в акции уже подтвердили десятки петербургских кафе и ресторанов. Отметим, что многие из них присоединяются к «Эспресс-помощи» не в первый раз. Также акция пройдёт и в Москве.

Кроме того, во второй раз мероприятие проходит в новом формате: в любой точке мира желающие могут организовать своё благотворительное событие – посиделки дома с друзьями, кофепитие или чаепитие и пр. или выбрать понравившееся предложение. Это можно сделать на официальном сайте «Эспресс-помощи».

За одиннадцать предыдущих акций «Ночлежке» удалось собрать 2,5 миллиона рублей – этих денег хватило, чтобы помочь 274 людям выбраться с улицы. В этот раз деньги будут направлены на открытие нового ночного приюта – модульного здания со спальными местами, душем и мини-прачечной, в котором сможет переночевать без денег и документов любой человек, оказавшийся на улице.