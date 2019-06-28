«Моя известность перешагнула все границы». Кандидат в губернаторы Петербурга Бортко сдал подписи мундепов в Горизбирком

Кандидат в губернаторы Петербурга от КПРФ Владимир Бортко сдал подписи муниципальных депутатов в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию. Как сообщает 28 июня корреспондент «Фонтанки», ему удалось собрать 161 подпись для прохождения муниципального фильтра.

«Вы знаете, моя известность перешагнула все границы», – объяснил «Фонтанке» Бортко то, как ему удалось убедить депутатов, в том числе сочувствующих «Единой России», подписаться за него.

Среди автографов муниципальных депутатов оказался единственный глава муниципального образования «Екатерингофский» Олег Смакотин. Как писала «Фонтанка», он прославился конфликтами с активистами штаба Алексея Навального: оскорблениями, угрозами и потасовками.

В качестве сенаторов Владимир Бортко предложил одного из создателей партии «Яблоко», сопредседателя движения «Национально-патриотические силы России», писателя Юрия Болдырева, секретаря райкома партии Центрального района Игоря Григорьева и экс-депутата ЗакСа 5-го созыва Юрия Гатчина.

Напомним, что для регистрации кандидатом нужно собрать 155 подписей муниципальных депутатов из 2/3 округов города. Ранее подписи в Горизбирком принёс кандидат от ЛДПР Олег Капитанов. Он сдал всего 147 автографов муниципалов.