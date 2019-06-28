«Всё, что нас не убивает — потом об этом очень сильно пожалеет». Воевавший за парковку любитель мачете оказался чемпионом России по ножевому бою

Боровшийся за парковочное место с помощью мачете петербуржец хорошо знает, как обращаться с холодным оружием. Задержанный у здания ФСБ на Литейном Дмитрий Дрожалкин является мастером ножевого боя.

На страничке Дрожалкина в социальной сети опубликованно множество видео с соревнований по ножевому бою. В Интернете можно найти его объявления о тренировках для детей и взрослых по самообороне и единоборствам. Час занятий стоит 750 рублей. В профиле Дрожалкина указано, что он чемпион России по спортивному ножевому бою 2009 года.

Статус петербуржца гласит: «Всё, что нас не убивает — потом об этом очень сильно пожалеет». Фраза заканчивается многозначительным многоточием. Напомним, после возбуждения уголовного дела горожанина отпустили под подписку о невыезде.

Разозлило нахрапистого преподавателя единоборств отсутствие паркочного места на улице Радищева. Соперником был избран экипаж охранной фирмы «Титан». В схватке с Дрожалкиным сильнее всего пострадал автомобиль, на кузове остались отметины от мачете, разбито стекло. Сотрудника «Титана» задело по руке, полученные травмы не опасны для жизни. Остановить Дрожалкина удалось у здания ФСБ, сами чекисты остались равнодушны к странным сценам под окнами ведомства.