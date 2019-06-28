Смольный готов потратить на корректировку проекта метро «Театральная» 87,5 млн рублей

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ищет подрядчика, который внесет изменения в существующий проект станции метро «Театральная». Информация об аукционе размещена 28 июня на сайте госзакупок.

Эту работу оценили в 87,5 млн рублей. «Одна из основных причин актуализации проектной документации вестибюля №1 станции «Театральная» связана с изменением нормативной базы в части применения пассажирских конвейеров (эскалаторов и траволаторов) и с корректировкой законодательства о транспортной безопасности», – разъясняют в комитете.

«Фонтанка» сообщала, что если планы властей все же станут реальностью, то станция «Театральная» откроется в 2024–2025 годах. Вестибюль, скорее всего, разместят перед Мариинским театром. При этом следующую станцию по оранжевой линии – «Горный институт» – должны будут открыть к 31 мая 2022 года, несмотря на первоначальный срок – октябрь 2019-го. Поезда будут проходить «Театральную» без остановки.