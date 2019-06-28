Пользователь взломал программу, «раздевающую» людей на фото. Сервис стал доступен любому желающему – бесплатно

Пользователь социальной сети Reddit выложил взломанную версию программы DeepNude, «раздевающей» людей на фото при помощи алгоритмов искусственного интеллекта. Теперь любой желающий может получить доступ к премиум-версии сервиса бесплатно.

Взлом занял у хакера около 4 часов. Он выяснил, что приложение следит за пользователями премиум-аккаунтов, используя содержащиеся в сохранённых изображениях метаданные. Взломанная версия программы не может отслеживать данные пользователей. Reddit отметил, что в программе не содержится ничего принципиально нового: DeepNude лишь объединил уже существующие технологии.

Приложение DeepNude появилось в сети 23 июня. Оно позволяло получить изображение обнажённой женщины за 50 долларов, заменяя одежду на фотографии отрисованным искусственным интеллектом обнажённым телом. В бесплатной версии тело на обработанном фото скрывал огромный водяной знак. При этом сервис не научился раздевать мужчин. При загрузке мужского фото алгоритм добавлял в изображение женские половые признаки.

27 июня сайт DeepNude «упал» от огромного количества желающих протестировать сервис. Разработчики были вынуждены приостановить его работу. После этого в твиттере DeepNude появилось сообщение о том, что программисты прекращают разработку сервиса. По их мнению, «мир оказался не готов к DeepNude».