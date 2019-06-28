На М-10 «Россия» из Петербурга в Москву построят новый путепровод и отремонтируют участок трассы. Цена вопроса — более пяти млрд рублей

ФКУ УпрДор «Северо-Запад» объявило два аукциона: учреждение ищет того, кто построит новый путепровод на трассе М-10 и отремонтирует часть магистрали. Информация об этом появилась 28 июня на сайте госзакупок.

Новый путепровод в УпрДор «Северо-Запад» оценили в 2,7 млрд рублей. Он должен появиться у поселка Ульяновка в Тосненском районе, на 672-м км федеральной автодороги. Чтобы построить переправу, придется реконструировать мост через реку Ижора. Сделать это нужно до 29 сентября 2023 года. Потенциальные подрядчики должны подать заявки на участие до 16 июля, а победителя выявят 22 июля.

Второй аукцион УпрДора — на капитальный ремонт участка трассы с 593-го по 626-й км – может принести победителю 2,61 млрд рублей. Как следует из техзадания, здесь нужно обновить дорожное полотно, переустроить сети, а также наружное освещение. Дедлайн – 4 октября 2021 года. Заявки принимаются до 17 июля, победитель будет определен 22 июля.