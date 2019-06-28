С эскроу или без эскроу: какого застройщика выбрать?

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По словам главы Минстроя Владимира Якушева, 70% строящегося жилья будет реализовано по старым правилам по схеме ДДУ. Стоит ли ориентироваться на наличие эскроу при покупке жилья, рассказывают эксперты ГК «ПСК».

– Само по себе наличие эскроу не является решающим фактором при выборе квартиры. Любая схема существует в контексте рынка и обусловлена стартом проекта. По этой причине покупателям нужно ориентироваться не на механизм оплаты, а на характеристики проекта и надёжность застройщика, – объясняют в ПСК. – Тем более что сейчас многие девелоперы на одних объектах реализуют квартиры по ДДУ, а на других – по новым правилам.

Действительно, с точки зрения покупателя наличие или отсутствие эскроу на механизм покупки не влияет, просто в одном случае перечислять необходимую сумму нужно будет на счёт банка-посредника.

– У покупателя могло сложиться впечатление, что сейчас наличие или отсутствие эскроу влияет на стоимость покупки. Однако это не совсем так. За I полугодие цены, конечно, выросли, но далеко не так, как предполагалось. И это в равной степени касается проектов, которые будут достраиваться по старой схеме, так и тех, где квартиры уже продают через эскроу-счета, – говорят в ПСК. – А в ряде проектов цены и вовсе не росли. Например, в нашем ЖК комфорт-класса «Славянка» мы в этом году не повышали базовую стоимость квадратного метра.

В других проектах ПСК, ЖК «Дипломат» и Nobelius, которые относятся к бизнес-классу, цены также не росли. Впрочем, покупателей данного сегмента стоимость квадратного метра беспокоит меньше: для них определяющими факторами являются локация, архитектура и концептуальные отличия проекта.

– Сейчас большинство сделок будет заключаться по старой схеме. Просто потому, что по всей России открыто не более 5 тыс. эскроу-счетов, – объясняют в ПСК. – На то, чтобы все проекты перешли на эскроу-счета, понадобится от двух до пяти лет – в зависимости от объёмов строительства в каждом регионе. В Петербурге на это потребуется примерно три года.

Справка о компании "ПСК"

ЖК «Славянка» - застройщик ООО "СУ-235", проектная декларация на сайте http://slavyanka.house

ЖК Дипломат – застройщик ООО "Аэдис", проектная декларация на сайте http://domdiplomat.ru/project/dokumentaciya

ЖК Нобелиус – застройщик ООО "Виктория", проектная декларация на сайте http://nobelius.house/documents/