Яндекс.Такси запустилось в Румынии и Гане под брендом Yango

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

С 27 июня поездки на Яндекс.Такси можно заказать в Румынии, воспользовавшись приложением Yango. Румыния стала пятой страной ЕС, в которой представлен сервис, после Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии, и 17 страной в мире.

А 6 июня Yango начал работать в Гане – второй после Кот-д’Ивуара стране Африки.

Региональным директором Yango в Румынии стал Андрей Войку – больше года он возглавляет развитие сервиса в Молдове. А генеральным директором Yango в Гане назначен Кадотьен Соро, который с прошлой осени возглавляет сервис в соседнем Кот-д’Ивуаре.

Приложение Yango уже доступно жителям обеих стран в AppStore и GooglePlay на румынском, английском и многих других языках. Как и Яндекс.Такси в России, Yango сотрудничает во всех странах присутствия с местными перевозчиками. Сегодня в Румынии и Гане открыты специализированные центры, в которых водители проходят обучение, знакомятся с правилами сервиса и успешно осваивают работу приложения.

фото предоставлено компанией «Яндекс.Такси»

Как и в России, Yango использует собственные карты Яндекса, маршрутизацию, навигацию и технологии распределения заказов. Алгоритмы помогают направлять на вызов ближайшую к пользователю машину, что сокращает время подачи.

– Как и в других странах, мы делаем ставку на собственные технологии, которые позволяют обеспечить пользователям быструю подачу и высокий уровень сервиса, а водителям – минимальный холостой пробег и увеличение дохода за счет эффективного использования рабочего времени, – подчеркнул директор по международному развитию компании «Яндекс.Такси» Мушег Саакян.

Приложения Яндекс.Такси и Yango взаимно интегрированы: заказать поездку можно через то приложение, которым вы привыкли пользоваться дома. Как и Яндекс.Такси, приложение Yango позволяет прокладывать маршрут через несколько точек, вызывать машину для другого человека или заказывать несколько поездок одновременно с одного смартфона.