Тереза Мэй заявила о невозможности нормализовать отношения с Россией. Путин призвал «перевернуть страницу»
Уходящая со своего поста премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела одну из последних встреч в этом статусе с Владимиром Путиным. Она отметила: пока существуют угрозы безопасности королевства, говорить о восстановлении отношений с РФ не стоит.
Российский президент ранее заявил, что пора забыть непонимания между двумя странами и «перевернуть страницу о шпионах и покушениях».
«Нормализация отношений между Великобританией и Россией не состоится до тех пор, пока Москва не прекратит свою безответственную активность по всему мире», – цитирует 28 июня заявление Мэй издание The Telegraph.
По словам политика, «безответственная активность» – это вмешательство в дела других стран, дестабилизация ситуации в мире и кибератаки.
На переговорах с Путиным в рамках G20 в Осаке британский премьер также призвала российскую сторону найти «другой путь», если Москва хочет «других отношений».
Напомним, что на ПМЭФ-2019 Путин предложил нормализовать отношения с Великобританией. В начале июня Мэй согласилась встретиться с российским президентом впервые после произошедшего в Солсбери.
Справка:
По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.