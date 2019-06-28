Тереза Мэй заявила о невозможности нормализовать отношения с Россией. Путин призвал «перевернуть страницу»

Уходящая со своего поста премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела одну из последних встреч в этом статусе с Владимиром Путиным. Она отметила: пока существуют угрозы безопасности королевства, говорить о восстановлении отношений с РФ не стоит.

Российский президент ранее заявил, что пора забыть непонимания между двумя странами и «перевернуть страницу о шпионах и покушениях».

«Нормализация отношений между Великобританией и Россией не состоится до тех пор, пока Москва не прекратит свою безответственную активность по всему мире», – цитирует 28 июня заявление Мэй издание The Telegraph.

По словам политика, «безответственная активность» – это вмешательство в дела других стран, дестабилизация ситуации в мире и кибератаки.

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На переговорах с Путиным в рамках G20 в Осаке британский премьер также призвала российскую сторону найти «другой путь», если Москва хочет «других отношений».

Напомним, что на ПМЭФ-2019 Путин предложил нормализовать отношения с Великобританией. В начале июня Мэй согласилась встретиться с российским президентом впервые после произошедшего в Солсбери.