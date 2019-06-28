Движение поездов между Москвой и Петербургом восстанавливается. На станции Сходня частично отремонтировали похищенное и испорченное

Железнодорожники частично восстановили работу инфраструктуры на станции Сходня в Подмосковье после набега воров. Об этом днём 28 июня сообщает служба корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги.

В ОЖД отмечают, что специалисты восстановили 6 кабелей из 17 повреждённых и систему автоблокировки. На момент написания публикации движение поездов стабилизировано на двух главных путях. Но задержки в расписании еще есть.

Напомним, воры сбили движение по железной дороге ночью и утром 28 июня. Путейцы отметили, что неизвестные похитили на станции Сходня технические средства, необходимые для курсирования составов.